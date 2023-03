Velbert: Das sind diese Woche die Standorte der Blitzer

Ein mobiler Blitzer im Einsatz: In Velbert finden in dieser Woche wieder mehrere Tempokontrollen statt.

Velbert. Polizei und Stadt haben für die Woche 20. bis 26. März wieder mehrere Geschwindigkeitskontrollen in Velbert angekündigt. Hier alle Standorte.

Stadt und Polizei werden auch in dieser Woche wieder an vielen Standorten in Mitte, Langenberg und Neviges die Einhaltung des Tempolimits in Velbert kontrollieren.

Am Montag: Langenberg (Plückersmühle, Heeger Straße); Mitte (Langenberger Straße, Brangenberger Straße); Neviges (Hohenbruchstraße, Am Rosenhügel).

Dienstag: Langenberg (Feldstraße, Eichendorffstraße); Mitte (Am Höfgessiepen, Hefeler Straße); Neviges (Wülfrather Straße, Donnenberger Straße).

Mittwoch: Langenberg (Vogteier Straße, Voßkuhlstraße); Mitte (Von-Humboldt-Straße, Einsteinstraße); Neviges (Kuhlendahler Straße, Kirchstraße); Wülfrath (Flandersbacher Straße, Kastanienallee).

Donnerstag: Langenberg (Klippe, Hauptstraße); Mitte (Siemensstraße, Industriestraße); Neviges (Hügelstraße, Asbrucher Straße).

Freitag: Langenberg (Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße); Mitte (Hardenberger Straße, Am Hardenberger Hof); Neviges (Elsbeeker Straße, Goethestraße).

Samstag: Langenberg (Balkhauser Weg); Mitte (Am Lindenkamp); Neviges (Nevigeser Straße).

