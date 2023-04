Velbert: Hier stehen kommende Woche die mobilen Blitzer

Die Stadt Velbert und die Kreispolizeibehörde werden erneut die Einhaltung des Tempolimits auf Velberter Straßen kontrollieren. Hier stehen die mobilen Blitzer in der Woche 17. bis 21. April.

Für Montag bis Freitag haben die Stadt Velbert und die Polizei wieder mehrere Tempokontrollen in Mitte, Langenberg und Neviges angekündigt.

Die Stadt Velbert und die Kreispolizeibehörde haben für die Woche 17. bis 21 April wieder Geschwindigkeitskontrollen in Velbert-Mitte, Neviges und Langenberg angekündigt. Geplant sind Kontrollen an folgenden Stellen:

Montag, 17. April: Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße (beides Langenberg); Parkstraße, Zur Dalbeck (beides Mitte); Kuhlendahler Straße, Siebeneicker Straße (beides Neviges)

Dienstag, 18. April: Hüserstraße, Looker Straße (Langenberg); Siemensstraße, Industriestraße (Mitte); Am Rosenhügel, Hohenbruchstraße (Neviges)

Mittwoch, 19. April: Feldstraße, Eichendorffstraße (Langenberg); Von-Humboldt-Straße, Einsteinstraße (Mitte); Elsbeeker Straße, Goethestraße (Neviges)

Donnerstag, 20. April: Plückersmühle, Heeger Straße (Langenberg); Langenberger Straße, Brangenberger Straße (Mitte); Wülfrather Straße, Kirchstraße (Neviges)

Freitag, 21. April: Balkhauser Weg, Hattinger Straße (Langenberg); Am Hardenberger Hof, Hardenberger Straße (Mitte); Nevigeser Straße, Wimmersberger Straße (Neviges)

Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer auch an anderen Örtlichkeiten mit Tempokontrollen rechnen.

Das semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht in der 16. Kalenderwoche in Mettmann an der L 239.

