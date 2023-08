Velbert: Hier können Hunden schwimmen gehen

Velbert. Einmal im Jahr dürfen Vierbeiner in Velbert offiziell ins kühle Nass springen. Und dabei tun Herrchen und Frauchen noch etwas für den Tierschutz.

Die Stadtwerke Velbert Bäder GmbH lädt wieder zum Hundeschwimmen im Panoramabad ein. Am Sonntag, 10. September 2023, ab 10 Uhr, dürfen Vierbeiner ins kühle Nass eintauchen. Das Hundeschwimmen findet bereits zum zweiten Mal statt und verspricht, ein wahres Highlight für Mensch und Hund zu werden.

Perfekter Einstieg in das kühle Velberter Nass

Während der gesamten Öffnungszeit von 10 bis 16 Uhr haben Hunde in Begleitung ihrer Besitzer die Möglichkeit, das Freibadbecken im Panoramabad Velbert-Neviges zu erobern. Die Wellen bleiben an diesem Tag außer Betrieb. Die Größe des Hundes spielt keine Rolle – das Wellenbecken bietet für jeden Vierbeiner den perfekten Einstieg ins kühle Nass. Kleinere Hunde können zusätzlich das Kinderplanschbecken nutzen. ierbeiner dürfen an diesem Tag für 4 Euro das Wasser im Panoramabad unsicher machen. Eine Begleitperson ist vom Eintritt befreit, für jede weitere Begleitung gilt ein Eintrittspreis von 2 Euro.

Unterstützung für lokale Tierschützer

Frank Schumacher, Gesamtbetriebsleiter der Velberter Bäder und selbst Hundehalter freut sich auf die bevorstehende Veranstaltung: „Diese Veranstaltung freut nicht nur die Vierbeiner, sondern ermöglicht es uns auch, lokale Tierschutzvereine zu unterstützen.“ Denn auch in diesem Jahr wird der gesamte Erlös der Ticketverkäufe dem Tierschutzvereinen Velbert-Heiligenhaus e.V., dem Betreiber des Tierheims Velbert, sowie dem Tier- & Naturschutzverein Niederberg e.V. gespendet.

Beratungsmöglichkeiten vor Ort

An diesem besonderen Tag werden Vertreter beider Tierschutzvereine vor Ort sein. Zusätzlich bieten die 4-Pfoten-Physiotherapie Beratungsmöglichkeiten für Hundebesitzer an. Die Fressnapf-Filialen in der Hebbelstraße und Friedrichstraße unterstützen das Event mit einer Tombola, deren Einnahmen ebenfalls den Tierschutzvereinen zugutekommen.

Wichtige Unterlagen mitbringen

Alle Hunde müssen auf Verlangen folgende Unterlagen vorlegen können: Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung, Impfausweis des Hundes sowie ein gültiger Tollwutimpfungsnachweis und Heimtierausweis. Außerhalb des Beckens besteht Leinenpflicht. Halter sind außerdem dazu verpflichtet, Hunde, die sich nicht gut mit anderen Tieren oder Menschen vertragen, mit einem Maulkorb zu sichern. Tickets für dieses spritzige Ereignis sind ausschließlich online über die Webseite der Stadtwerke Velbert buchbar: www.stadtwerke-velbert.de/hundeschwimmen

