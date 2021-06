Velbert: Hier gibt es Hilfe bei Ärger mit den Zeugnissen

Velbert. Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet auch in diesem Jahr ein Zeugnistelefon an. Hier können vor allem rechtliche Fragen geklärt werden.

Ein Schuljahr mit besonderen Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte geht zu Ende. Anlässlich der Ausgabe der Zeugnisse an weiterführenden Schulen am Freitag, 2. Juli, bietet die Bezirksregierung Düsseldorf ‒ neben den Sorgentelefonen von Städten und sozialen Einrichtungen ‒ wieder das Zeugnis-Telefon an.

Dort können Eltern sowie Schülerinnen und Schüler vor allem rechtliche Fragen klären, zum Beispiel, wenn sie die Notengebung für ungerecht halten oder Fragen zur weiteren Schullaufbahn haben. Das Zeugnistelefon zu Fragen aus den Schulformen Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg ist unter 0211 475 4002 an folgenden Tagen erreichbar: Freitag, 2. Juli 2021; Montag, 5. Juli 2021 und Dienstag, 6. Juli 2021 jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Zu Fragen aus den Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist das Zeugnistelefon der Bezirksregierung bei den jeweiligen Schulämtern eingerichtet. Diese sind zu den vorgenannten Zeiten unter folgenden Rufnummern zu erreichen: Kreis Mettmann 02104 99-0.

