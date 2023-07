In Velbert gibt es wieder Fördergeld für Photovoltaik und Co.

Klimawende Velbert: Hier gibt es Fördergeld für Wärmepumpe und Co

Velbert. Jetzt können wieder Anträge für die Klimaförderung in Velbert gestellt werden. Es ist nun mehr Geld im Topf und es wird auch mehr unterstützt.

Jetzt gibt es wieder Fördergelder für Photovoltaik: Am Montag, 17. Juli, wird das Antragsverfahren zur „Klimaförderung Velbert 2023“ freigeschaltet. Es steht mehr Geld zur Verfügung.

Nachdem im vergangenen Jahr das „Förderprogramm zur Förderung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern“ bereits nach wenigen Wochen ausgeschöpft war, steht nun ein größerer Fördertopf in Höhe von knapp 418.000 Euro zur Verfügung. Jedoch hat sich auch das Förderangebot deutlich vergrößert.

Von PV-Anlagen, solarthermischen Anlagen und Wärmepumpen über die Wärmedämmung am Gebäude bis hin zu Lastenrädern und Dachbegrünungen finden sich zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen in dem Programm. Neben der finanziellen Unterstützung für Velberter Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mietern besteht das Hauptziel weiterhin in der Verminderung von CO₂-Emissionen.

Auch viele Velberter wollen ihre Dächer mit Photovoltaik nachrüsten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Details zur Klimaförderung

Das Förderprogramm besteht aus insgesamt vier Bausteinen. Die Förderung von PV-Anlagen und Stromspeichern (Baustein 3.1) bleibt im gleichen Umfang wie im vergangenen Jahr mit einer Förderhöhe von 100 Euro pro kWp und 50 Euro pro kWh erhalten. Jedoch ist nun zusätzlich ein Betrag von 50.000 Euro zur Umsetzung von Mieterstromprojekten geblockt.

Hinzu kommen drei neue Förderbausteine. Baustein 3.2 zur energetischen Gebäudesanierung umfasst den Einsatz erneuerbarer Energien durch Nutzung von Solarthermie, Wärmepumpen und den Austausch von Gas- oder Ölheizungen, aber auch die Dämmung von Geschoss- und Kellerdecken, der Gebäudehülle sowie den Austausch von Fenstern, Türen und Rollladenkästen.

Auch für die Dachbegrünung gibt es Fördergelder. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Wärmepumpen werden beispielsweise mit bis zu 1500 Euro gefördert. Die Förderhöhe bei Maßnahmen der Gebäudedämmung richtet sich nach der Fläche. Zusätzlich gibt es einen Bonus von 20 Prozent auf die Förderhöhe bei der Ertüchtigung denkmalgeschützter Gebäude.

Lastenräder für Familien

Über den Baustein 3.3 sind Dach- und Fassadenbegrünungen mit bis zu 50 % der anerkennungsfähigen Kosten förderfähig. Baustein 3.4 deckt die Förderung von Lastenrädern für Familien mit Kindern im Kindergeldbezug ab, hierbei beträgt die Höchstförderung 1000 Euro bzw. 25 Prozent der anerkennungsfähigen Kosten.

Informationen zur Antragsstellung

Die Antragsunterlagen werden am 17. Juli ab 8 Uhr freigeschaltet und sind dann über das Serviceportal der Stadt Velbert www.serviceportal.velbert.de einsehbar. Hierüber ist auch die direkte Antragsstellung möglich. Für die Bausteine 3.1 bis 3.3 sind Privatpersonen sowie Gewerbetreibende antragsberechtigt. Die Förderung von Lastenrädern (Baustein 3.4) gilt ausschließlich für Familien mit Kindern im Kindergeldbezug. Für eine Förderbarkeit darf die Maßnahme noch nicht begonnen beziehungsweise das jeweilige Objekt noch nicht angeschafft worden sein.

