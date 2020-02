Velbert. Die Schüler der Velberter Gesamtschule präsentierten ihr neues Kabarett-Programm. Warum das Publikum in der Realschul-Aula so begeistert war.

Velbert: Hervorragendes Schülerkabarett von der Notbremse

Wer wissen will, was 15- bis 19-Jährige über ihre Welt denken, sollte ein Ticket zur „Notbremse“ ziehen. Schule, Umwelt, Politik, Verrückte und Normale, Therapeuten und Patienten. In ihrem Kabarett-Programm „Hand in Hand – mit dem Kopf durch die Wand“ erklären die Schülerinnen und Schuler der Gesamtschule Velbert ihre Anliegen, zum Amüsement der über 100 Gäste. Ihre Premiere feiern sie in der Aula der Realschule Kastanienallee.

Zur Gruppentherapie ins Klinikum

Pünktlich geht es los: Mit einer Art Hymne über die Notbremse beginnen die neun jungen Menschen. Notbremsen seien ungenutzt und verschmutzt. Würden sie gebraucht, reiße der Griff ab und der Zug führe weiter. Zum Glück steht die Notbremse auf der Bühne und hilft. Denn es geht zur Gruppentherapie in die Helium Klinik Niederberg: Professorin und Esoterikerin plus Schülerpraktikant nehmen sich einer wütenden Jugendlichen, einem cholerischen Politiker, einer Lehrerin mit Burnout, einer gemobbten Tochter und einem fast vergessenen Schüler an.

Eine heilende Dosis Humor

Das ist die Rahmenhandlung. Entweder in Einzeltherapie oder Hintergrundsketch erfahren die Zuschauer mehr über die Protagonisten. Die Gäste amüsieren sich, kichern, lachen und prusten auch mal los. Denn was eigentlich traurig und ernst ist, verpackt die Gruppe in eine heilende Dosis Humor. Während die Schulmedizinerin mit harten Tabletten zur Heilung greift, empfiehlt die leicht Abgedrehte Heilsteine. „How dare you?“ – „Wie könnt ihr es wagen?“ zitiert die verzweifelte Umweltaktivistin Greta Thunberg.

Finger in die Wunde

Gemeinsam stecken sie ihre Finger in die Wunden der Gesellschaft, drehen sie nach links und rechts, dass es weh tut und ziehen ihn wieder raus. Die Notbremse fängt das Publikum, schauspielerisch, choreografisch, textlich sofort ein und nimmt es mit in die verkehrt reale Welt. Nach der Debatte über Helikopter-Eltern scheint eine neue digitale Generation von Mamas und Papas herangewachsen – Mobbende. Um Likes zu generieren, überlegen sich „Mad Markus“ und seine „sweete Lieblings-Milf Beauty“, wie sie ihre Tochter „pranken“ können. Es wirkt surreal.

Ähnliche Videos gefunden

Matthias Weykamp, neben Katrin Krieger und Adrian Müller, Unterstützer des Kabaretts und Lehrer an der Gesamtschule, bestätigt: „Sie haben Videos auf YouTube gefunden, die Ähnliches zeigen.“ Erschreckend. Besonders erschreckend, aber hervorragend inszeniert, die Kommentare. Anonym. Während die Eltern des Goldstückes Aurelia sich bemühen, ihre Follower mit Videomaterial zu begeistern, schreiben diese bereits Kommentare, wie sie wirklicher nicht sein könnten.

Großartig inszeniert

Überraschend und sogleich großartig inszeniert durch die maskentragenden Protagonisten, die sich nahezu unmerklich im Publikum verteilt haben und ihre Anmerkungen anonymisiert aus der Menge der Gesellschaft verkünden. Klar, sie treten mit Fantasienamen auf. Doch auch die verraten ihre Intention, beispielsweise das pädophile Interesse an dem Mädchen. E-Mail schreiben, Zitate von Trump, Bolzonaro, Höcke und Strache baut die Notbremse in der Einzeltherapie des aggressiven Politikers ein. „Populism für Dummies“: Gnadenlos und erschreckend real. Die gebeutelte Lehrerin, alleinerziehend von Mann betrogen und verlassen, wurde von lieblichen Mädchengymnasium an „Kollega Berufskolleg in Castrop-Rauxel-Ost“ versetzt. Unterricht -Fehlanzeige.

„Ey Junge, wallah isch schwöre“

Fast vergessen: der unsichtbare Schüler. Herzerfrischend gut gespielt. Die Zusammenfassung der Therapien übernimmt der Schülerpraktikant der Klinik. „Ey Junge, wallah isch schwöre: Da sind fünf voll behinderte Leute, die arbeiten da aber nicht.“ Zum Schluss soll er eine Reflexion schreiben. „Reflexion? Was ist das denn? Hat das was mit Überlegen zu tun? Verdammt, wer macht denn heute noch so nen Scheiß?“Antwort: Das Schülerkabarett der Gesamtschule Velbert. Und zwar rundherum sympathisch und hervorragend!