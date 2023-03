Velbert: Helios sucht mit Speed-Dating neues Personal

Velbert. Mit einem Speed-Dating will das Helios Klinikum Niederberg in Velbert nun Personal rekrutieren. Wo das Ganze stattfinden soll.

Das Helios Klinikum Niederberg lädt motivierte Pflegekräfte, Operationstechnische Assistenten, Altenpfleger, Hebammen/Entbindungspfleger und alle Interessierten zum Job Speed-Dating am Donnerstag, 9. März im Restaurant Da Vinci in Velbert (Friedrichstraße 295) ein.

Einblicke in den Arbeitsalltag

Das Speed-Dating bietet eine gute Gelegenheit, die Karrieremöglichkeiten im Krankenhaus kennenzulernen und sich mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. In einer entspannten und informellen Atmosphäre können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in den Arbeitsalltag erhalten und Fragen direkt an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort richten. Von 14 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit sich zur Tätigkeit im Klinikum und den verschiedenen Fachrichtungen zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

