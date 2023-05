Velbert: Heilpraktikerin informiert über Schüssler-Salze

Der Biochemische Verein in Velbert lädt ein zu einem Vortrag über Schüssler-Salze. Welches Salz wann angewendet wird, erklärt eine Expertin.

Schüssler Salze sind Bestandteil vieler Hausapotheken. Was Schüssler Salze genau sind, wie man sie sinnvoll einsetzt, all das erklärt am Donnerstag, 4. Mai, Apothekerin und Heilpraktikerin Martina Bellers in Velbert-Neviges bei einem Vortrag des Biochemischen Vereins. Beginn: 19 Uhr in den Räumen des Stadtteiltreffs der Awo, Elberfelder Str. 21.

Anmeldung zum Vortrag in Velbert nicht erforderlich

Die Palette ist groß: Insgesamt gibt es zwölf Basissalze und 15 Salze zur Ergänzung. Foto: Kerrick / Getty Images/iStockphoto

Die Mineralsalze seien bei Familien mit Kindern ebenso beliebt wie bei Erwachsenen, so der Biochemische Verein, der dieses Jahr 100-Jähriges feiert. Ob bei Erkältungen, zur Stärkung des Immunsystems oder zum „Großreinemachen“ des Körpers – die Mineralsalze seien wahre Allround-Talente. Die Palette umfasst zwölf Basissalze, dazu kommen 15 Ergänzungssalze. Auch eine äußere Anwendung durch Salben und Lotionen ist möglich. Vereinsmitglieder haben freien Eintritt, alle anderen zahlen sechs Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr auf www.biochemischer-verein-neviges.de.

