Beim Kunst-, Handwerks- und Designmarkt im Alldiekunst-Haus in Velbert-Langenberg gibt es immer eine kreative Auswahl: 2021 etwa verkaufte Kerstin Spiekermann Hüte für das Hutgeschäft Susanne Pollmann.

Kultur in Velbert

Kultur in Velbert Velbert: Handwerk und Design in Langenberg bestaunen

Langenberg. Kunst, Handwerk und Design stehen im Fokus beim Alldiekunst-Haus in Velbert-Langenberg, wenn das Veranstaltungshaus zur Markthalle wird.

Kunst, Handwerk und Design stehen an diesem Wochenende – 11. und 12. März – bei Alldiekunst im Mittelpunkt. Dann nämlich öffnet das Veranstaltungshaus an der Wiemerstraße 3 jeweils von 11 bis 18 Uhr seine Pforten: Ausgesuchte internationale Kunsthandwerker und Designer zeigen ihre Kollektionen mit ausschließlich selbst gefertigten Produkten.

Die Organisatoren sind im Vorfeld hunderte Kilometer gefahren, um sich die Kollektionen vor Ort anzusehen und auszusuchen. „So entstand eine einzigartige Ausstellung mit vielfältigen Sortimenten und Unikaten“, heißt es in der Ankündigung.

Angeboten werden unter anderem Quilts/Patchwork, gestickte Seidentaschen, Seidenaccessoires, Holz- und Keramikobjekte, ausgefallene Schmuckvariationen aus Silber, Perlen und Swarovski, Filzvariationen, Skulpturen und Lichtobjekte. Abgerundet wird der Markt durch Livemusik sowie Kaffee und Kuchen für die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Beim Vinylabend im Alldiekunst-Haus in Velbert-Langenberg kommt auf den Plattenteller, was gefällt. Auch eigene Scheiben dürfen gerne mitgebracht werden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wie an jedem dritten Freitag im Monat heißt es dann am 17. März: „Alldie legt auf“. Beim Vinylabend dreht sich der Plattenteller ab 18 Uhr – wer mag, kann eigene Scheiben mitbringen. Die Stilrichtung ist dabei egal, Hauptsache, es gefällt. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, danach legen die hauseigenen DJs auf. Dazu gibt es an der Theke im Foyer alkoholische und nichtalkoholische Getränke – und auch Raum zum Fachsimpeln.

Alle weiteren Termine im Alldiekunst-Haus und Informationen zum Haus gibt es im Internet auf der Seite www.alldiekunst.com.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert