Velbert: Halteverbote wegen Bau der Container-Schule

Neviges. Anwohner der Siedlung „Auf der Drenk“ in Velbert-Tönisheide müssen ab dem 17. April mit Einschränkungen rechnen. Morgens fallen Parkplätze weg.

In Velbert-Tönisheide müssen die Anwohner der Siedlung „Auf der Drenk“ ab Montag, 17. April, mit Einschränkungen rechnen: Dann werden auf dem Gelände der Gesamtschule mit einem großen Autokran die Bauteile für das dreigeschossige Interims-Schulgebäude angeliefert. Es soll als Übergangslösung für zwei Schuljahre dienen, bis die neue Schule am Standort Waldschlösschen fertig ist, damit wird 2025 gerechnet.

Bis zu 120 Container werden in Velbert-Tönisheide aufgestellt

Zutritt verboten:Auf dem hinteren Gelände der Gesamtschule ist schon alles vorbereitet für den Aufbau des Interims-Gebäudes. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Zum jetzigen Standort der Schule in Tönisheide: Im hinteren Bereich der Schule sollen bis zu 120 Container aufgestellt werden. Die Bauarbeiten für das Interimsgebäude werden voraussichtlich bis Freitag, 28. April, abgeschlossen sein. Doch sollte das Wetter den Planungen einen Strich durch die Rechnung machen, so der Immobilienservice der Stadt Velbert, könne die Bauzeit auch länger dauern. In einer Bürgerversammlung hatte die Stadt Velbert die Anwohner bereits Ende Januar über die auf sie jetzt zukommenden Einschränkungen informiert.

Halteverbotszonen sind nicht zu vermeiden

Zum Baustellenverkehr in Tönisheide: Die Zufahrt des Autokrans und der Module erfolgt über die Straße „An der Maikammer“, die Abfahrt über den „Reiger Weg“ beziehungsweise die Straße „Auf der Höhe“. Für den An- und Abtransport der einzelnen Module werden kontinuierlich schwere Lkw’s durch die engen Wohnstraßen fahren müssen. Halteverbotszonen seien während der Arbeiten leider unumgänglich, bedauert die Stadt Velbert. Ein Teil der Parkplätze fällt von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 15 Uhr weg. Dies gilt auch für einige Straßen des Viertels. Ab 15 Uhr und an den Wochenenden stehen den Anwohnerinnen und Anwohnern wie gewohnt alle ausgewiesenen Parkplätze zur Verfügung.

Es gibt während der Bauzeit bis zum 28. April drei Halteverbotszonen: Halteverbotszone eins betrifft die Straße „An der Maikammer, hier gilt ein beidseitiges Halteverbot von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 15 Uhr. Gleiches gilt für die Straße „Auf der Höhe“. In der Halteverbotszone drei am „Reiger Weg“ gilt ein einseitiges Halteverbot von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 15 Uhr, wechselseitiges Parken ist hier nicht zulässig.

Stellplätze an diversen Stellen zur Entlastung

Die Stadt hat zur Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner an folgenden Standorten zusätzliche bzw. alternative Parkmöglichkeiten geschaffen: Es gibt Stellplätze in südliche Fahrtrichtung „Reiger Weg“, im Zufahrtsbereich „Auf der Drenk“ sind bis zu drei Stellplätze eingerichtet. Bis zu sieben Autos können an der Nevigeser Straße in Fahrtrichtung Reuterstraße parken. Die Stadt hat alle Anwohnerinnen und Anwohner durch ein detailliertes Schreiben über die Einschränkungen informiert.

