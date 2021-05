Velbert: Hahn und Hühner im Herminghauspark getötet

Foto: Polizei ME

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang in dieses Hühnergehege im Herminghauspark und töteten dort mehrere Tiere.

Velbert. Unbekannte Täter heben im Streichelzoo des Velberter Herminghausparks die Tiere brutal getötet. Die Polizei sucht Zeugen für die Tiertötung.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (16. Mai) Täter in den Hühnerstall des Streichelhofs im Herminghauspark eingebrochen und haben dort einen Hahn und mehrere Hühner getötet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren - unter anderem wegen einer Straftat gegen das Tierschutzgesetz - eingeleitet und bittet hierbei um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Verkleidung abgerissen

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen rissen die Täter dabei die Verkleidung des Hühnerstalls ab und trieben die insgesamt fünf Hühner und einen Hahn zusammen. Anschließend wurden sie wahrscheinlich durch eine stumpfe Gewalteinwirkung getötet. Am frühen Sonntagmorgen – gegen 7.30 Uhr – fand der zuständige Tieraufseher die toten Tiere in ihrem Gehege und alarmierte die Polizei. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei aufgrund der Auffindesituation nicht davon aus, dass der Hahn und die Hühner von einem Fuchs oder anderen Tier gerissen wurden, sondern von einem oder mehreren Tätern. So wiesen alle Tiere massive Verletzungen im Hals und im Kopfbereich vor.

Strafverfahren eingeleitet

Daraufhin leiteten die Polizeibeamten der Wache Velbert ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz (§17 TierSchG) sowie Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ein. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Herminghausparks verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für den Tod der Hühner und des Hahns verantwortlich ist? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

