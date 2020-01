Velbert: Händler für Elektromobile gibt auf

„Wir machen Sie mobil!“, so lautet das Motto, mit dem Knut Kehrmann in seinem Geschäft am Hasenkampsplatz/Ecke Fußgängerzone für den Verkauf von Elektromobilen wirbt. Jenen vierrädrigen Elektro-Scootern, mit denen kranke und alte Menschen zum Einkaufen fahren können oder auch zum Arzt. Ein Angebot, das in Neviges kaum jemand wahr nimmt. Und so schließt der 62-Jährige schweren Herzens sein Geschäft, kaum, dass er sich hier richtig eingelebt hat. „Ich habe in sechs Monaten ein einziges Fahrzeug verkauft. Zwei Kunden waren in der ganzen Zeit hier im Laden und haben sich ein bisschen umgesehen“, sagt Knut Kehrmann enttäuscht. „Hier ist es ruhiger als auf dem Mond. Da ist auf dem Friedhof mehr los.“ Sein Mietvertrag für das 60 Quadratmeter große Geschäft läuft noch bis August. „Aber ich will eher raus, suche einen Nachmieter.“https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Verlust von 8000 Euro

Velbert Reparatur auf Nachfrage Knut Kehrmann repariert auf Nachfrage auch Elektro-Scooter. Bei Interesse anrufen unter 0170 4742248 oder per E-Mail an knut_kehrmann@web.de. Wer sich für das Ladenlokal Zum Hasenkampsplatz interessiert, kann ebenfalls Knut Kehrmann unter der Nummer kontaktieren.

In den sechs Monaten habe er, bedingt durch Miete, Strom und Heizung, bereits einen Verlust von rund 8000 Euro erlitten. „Ich muss die Reißleine ziehen, es wird ja nicht besser. Wenn ich ein bisschen Interesse gesehen hätte, okay, dann hätte ich vielleicht noch den Frühling mitgenommen. Aber so...“ Dabei hatte er so viel Hoffnung in seine Geschäftsidee gesetzt, schließlich leben gerade in Neviges viele Senioren. „Der Markt ist ja da, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Und so ein Elektromobil bedeutet auch mehr Lebensqualität.“ Man könne damit auf dem Gehsteig fahren, Schritt-Tempo oder auch flotter, komme in jeden Supermarkt – was aber kaum jemanden überzeugt habe.

Scooter werden individuell eingestellt

Immer für einen Spaß zu haben: Knut Kehrmann mit seinem Nostalgie-Kinderkarussell, hier in Duisburg. Foto: Udo Milbret / FUNKE Foto Services

Donnerstags, an den Markttagen, da stellt Knut Kehrmann einige Modelle vor den Laden, da sei er schon mal häufiger mit Senioren ins Gespräch gekommen. „Die schleppen sich über die Straße, mühen sich ab, sagen dann aber: „Nee, soweit bin ich noch nicht.“ Dabei könne er als Fachmann bei der Wahl eines Elektro-Scooters individuell auf Kundenwünsche eingehen und das gewählte Modell dann auch genau auf den Besitzer einstellen. „Ich frage dann, wie derjenige wohnt, ob er nur kurze Touren machen möchte, vielleicht Steigungen überwunden werden müssen und so weiter.“ Ein Service, den es bei der Neuanschaffung übers Internet nicht gibt. Sechs bis 15 Stundenkilometer ist ein Elektroscooter schnell, etwa 1000 Euro kostet das preiswerteste Modell, 7000 Euro „der Mercedes“, sagt Knut Kehrmann.

Der Flop bedroht nicht die Existenz

Bei aller Enttäuschung – der Flop bedroht nicht seine Existenz, der 62-Jährige hat noch andere Standbeine. So laufen seine Quarkbällchen wie geschnitten Brot, die er seit zwölf Jahren in Elberfeld verkauft oder auch verkaufen lässt, wenn er gerade anderweitig zu tun hat. Weil er mit seinem Nostalgie-Kinderkarussell auf Tour ist, bei Bedarf kann er auch mit einem Fischstand dienen. So ganz verabschiedet hat sich der gelernte Kfz-Mechaniker aber noch nicht von seinen Elektro-Scootern: „Ich finde noch immer, dass hier Potenzial ist.“ Daher will er zukünftig ein oder zwei Modelle auf dem Wochenmarkt präsentieren. „Ich lebe gerne hier, und die Menschen in Neviges, die sind einfach nett.“