Velbert: Grüne setzen auf Dreierteam, die CDU auf Schneider

Velbert. Die Fraktionen im Velberter Stadtrat haben ihren Spitzen gewählt und die Arbeitsschwerpunkte für die nächsten Jahre festgelegt.

Die großen Fraktionen im Velberter Stadtrat – CDU (21 Sitze) und Grüne (15 Sitze) – haben ihr Spitzen gewählt. Karsten Schneider bleibt Vorsitzender der CDU-Fraktion. Schneider hatte im Januar das Amt von Manfred Bolz übernommen. Damit wird der 49-jährige Velberter auch in der neuen Wahlperiode die stärkste Fraktion im Velberter Stadtrat leiten. Karsten Schneider: „Wir haben ein tolles Führungsteam mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten und eine gelungene Mischung aus frischem Schwung und Erfahrung zusammengestellt. So sind wir für die Herausforderungen, welche die kommenden fünf Jahre mit sich bringen, gut gerüstet“.

Karsten Schneider wurde als Vorsitzender der CDU-Fraktion wieder gewählt. Er hatte das Amt im Januar von Manfred Bolz übernommen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Stadt muss durch die Krise kommen“

In erster Linie müsse die Stadt jetzt sicher durch die Krise kommen, so Schneider. Das sei, auch im Lichte der schweren Mehrheitsverhältnisse im neuen Stadtrat, keine leichte Aufgabe. Marc Ratajczak und Stefan Ludwig stehen ihm als stellvertretende Fraktionsvorsitzende zur Seite. Heinrich Röhr, der dem Rat erstmalig angehört, zeichnet sich zukünftig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Den Vorstand komplettieren Lucas Schröder, der das Amt des Schatzmeisters übernommen hat und Michael Schmidt, der zum Schriftführer gewählt wurde.

Gleichberechtigtes Sprecherteam

In ihrer konstituierenden Fraktionssitzung haben auch die Grünen wichtige Personalentscheidungen getroffen. Martin Zöllner, seit 2016 stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt und löst damit Dr. Esther Kanschat ab, die seit 2008 dieses Amt innehatte. Zum ersten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurde https://www.waz.de/staedte/velbert/esther-kanschat-moechte-in-velbert-jede-menge-aendern-id230270536.htmlAndré Feist-Lorenz und als zweite stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Esther Kanschat gewählt. Alle zusammen bilden ein gleichberechtigtes Sprecherteam.

Einen Schritt nach hinten getreten

Kanschat, die in der Bürgermeisterstichwahl nur knapp unterlegen war und nun während der ersten Ratssitzung am 03. November zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt wurde: „Ich habe mich daher entschieden, im Fraktionsvorstand einen Schritt nach hinten zu treten und begrüße den erfolgten Generationswechsel." Darüber hinaus seien Grünen immer gegen eine Ämterhäufung gewesen. Zöllner erklärte: „Wir sind für Veränderung und gegen ein „weiter-so-wie-immer" angetreten, das werden wir auch umsetzen. Feist-Lorenz ergänzt „Die Zeichen stehen auf Veränderung. Dafür sind die Grünen in Velbert sehr gut aufgestellt".