Velbert: Gleich mehrere Unfallfluchten in den letzten Tagen

Velbert. Gleich vier Unfallfluchten wurden der Velberter Polizei in den vergangenen Tagen angezeigt. Jedes Mal entstand Schaden von einigen hundert Euro.

Gleich eine ganze Reihe von Unfallfluchten hat die Velberter Polizei in den letzten Tagen registriert. Am Dienstagnachmittag, 2. November, stellte der Fahrer eines grauen VW Multivan Beschädigungen an seinem Auto fest. Er hatte das Fahrzeug auf einem Parkstreifen an der Heiligenhauserstraße abgestellt. Zeugen gaben an, dass ein weißes Wohnmobil, vermutlich der Marke Fiat, im Vorbeifahren den geparkten VW Multivan touchiert und beschädigt haben soll.

Unfallschaden im Heckbereich

Eine weitere Unfallflucht am Dienstag wurde von der Kurze Straße gemeldet. Der Fahrer eines schwarzen VW Passat hatte sein Fahrzeug gegen 16.20 Uhr in Höhe der Haus-Nummer 31 abgestellt. Als er gegen 17 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden im Heckbereich fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt. Schaden geschätzt 1000 Euro.

Lauter Knall

Auch der Fahrer eines grauen Nissan Qashqai erlebte am Dienstagabend eine böse Überraschung. Er hatte sein Auto auf der Straße Kalkofen gegen 17.55 Uhr abgestellt. Nur kurze Zeit später hörte er einen lauten Knall und stellte einen frischen Unfallschaden an seinem am Fahrbahnrand abgestellte Nissan fest. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

In einer Parkbucht

Bereits am Wochenende kam es auf der Friedrichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen VW Golf hatte ihr Fahrzeug in einer Parkbucht in Höhe der Haus-Nummer 13 abgestellt. Als sie am Sonntagmittag zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden im Heckbereich fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

