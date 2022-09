Velbert: Gleich drei Einbrüche in einem Wohnhaus

Unbekannte Einbrecher sind in ein Mehrfamilienhaus in Velbert-Mitte eingedrungen. (Symbolbild)

Velbert. Einbrecher haben gleich drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Velbert-Mitte aufgebrochen. Und das am helllichten Tag.

Unbekannte Einbrecher haben am Mittwoch (28. September) gleich drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße heimgesucht. Im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr und 11.50 Uhr verschafften sich die Täter auf noch unbekannte Art und Weise Zugang in das Mehrfamilienhaus.

Wohnungstüren aufgebrochen

Hier brachen sie dann im zweiten Obergeschoss gleich drei Wohnungstüren auf, ehe sie die dahinter liegenden Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert