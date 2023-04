Velbert: Giftköder an Güterstraße und Wagnerstraße?

Laut einer Hundebesitzerin sind an der Güterstraße in Velbert Giftköder gefunden worden – die Polizei bestätigt das in der Form nicht.

Aktuell gibt es wieder Warnungen vor Giftködern in Velbert. In einer Facebook-Gruppe berichtet eine Frau, dass ihr Hund am Panoramaradweg Rattengift gefressen und daran verstorben sei. „Verstehe diese Menschen nicht, die sowas machen“, schreibt sie. Zudem sei die Güterstraße am Dienstag „voll mit Giftködern“ gewesen. Die Polizei sei vor Ort gewesen und habe diese eingesammelt.

Auf Anfrage der WAZ bestätigt Polizeisprecher Daniel Uebber, dass die Polizei am Dienstagabend dort im Einsatz gewesen sei. Allerdings habe es sich nach Einschätzung der Beamten nicht um Giftköder – um damit Hunden zu schaden – gehandelt, so dass keine Maßnahmen ergriffen oder Ermittlungen eingeleitet worden seien.

Offiziell sei der Polizei auch nichts von einem an Rattengift gestorbenen Hund bekannt. Möglicherweise sei an der betreffenden Stelle aber tatsächlich Rattengift ausgelegt worden, um sich gegen die Nagetiere zu schützen.

Warnung auch vor Giftködern an der Wagnerstraße in Velbert

Eine WAZ-Leserin berichtet zudem von ausgelegten Giftködern im Bereich der Wagnerstraße 16-18. „Hundebesitzer sollten dort bitte auf ihre Tiere besonders aufpassen“, so die Hinweisgeberin.

