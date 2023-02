Brauchtum Velbert: Gießer wiegen die Kinderprinzessin in Kamelle auf

Velbert. Die Nordstadtgießer spendieren Kinderprinzessin Marie I. Kamelle für den Rosenmontagszug – mit Unterstützung auf der Waage.

Nach alter Tradition fand das „Aufwiegen des Kinderprinzenpaares“ im „Best Western“-Parkhotel in Velbert statt.

Da es in diesem Jahr kein Kinderprinzenpaar gibt, haben die Nordstadt-Gießer Kinderprinzessin Marie I. aufgewogen – und damit ordentlich Kamelle für die Session zusammenkommen, haben einige Gießer die Kinderprinzessin als „lebendiger Gewichte“ unterstützt.

Nordstadtgießer-Lob für Velberts Kinderprinzessin Marie I.

„So kam doch einiges an Kilo zusammen“, sagt Nordstadtgießer-Vorsitzender Hardy Lanfers: „Zwar muss die Kinderprinzessin in dieser Session leider ohne einen Kinderprinzen auskommen, dafür hat sie ihre Aufgabe bis jetzt aber auch doppelt so gut gemeistert.“

