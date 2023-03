Velbert: Gesundheitsamt warnt vor Tinktur aus „Waldapotheke“

Arzneimittel sollten sich Patienten in Apotheken besorgen und nicht irgendwo am Wegesrand.

Wülfrath/Velbert. In einer sogenannten „Waldapotheke“ auf einem Wanderweg werden verschiedene Tinkturen angeboten. Das Gesundheitsamt warnt vor der Einnahme.

In einer sogenannten „Waldapotheke im Steinbruch“ am Rundweg in Schlupkothen wurden in kleinen Fläschchen abgefüllte Tinkturen zur Mitnahme gegen Spende angeboten. Als Inhaltsstoffe wurden zum Beispiel Beifuß, Weißdorn, Beinwell oder andere traditionelle Heilpflanzen angegeben. Bei den Tinkturen handelt sich um nicht zugelassene Arzneimittel, von denen eine Gefährdung nicht auszuschließen ist. Weder die Zusammensetzung der Tinkturen, noch die Wirkstoffkonzentrationen, noch der Herstellungsprozess sind bekannt. Anwendungshinweise fehlen.

„Geben sie die Arzneimittel ab“

Das Kreisgesundheitsamt warnt deshalb: „Bitte wenden Sie mitgenommene Arzneimittel nicht an und nehmen Sie diese nicht ein. Bitte geben Sie die Arzneimittel stattdessen in Ihrer Apotheke zur Entsorgung ab.“

Arzneimittelherstellung ist streng reglementiert

In Deutschland sind Arzneimittel und deren Herstellung streng nach dem Arzneimittelgesetz reguliert, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Bei den hier angebotenen Zubereitungen handelt es sich nicht um nach dem Arzneimittelgesetz zugelassene bzw. registrierte und nicht unter kontrollierten Bedingungen hergestellte Tinkturen von Pflanzen. Von diesen Arzneimitteln kann eine Gefährdung der Gesundheit ausgehen, insbesondere aufgrund von möglicherweise gefährlichen Konzentrationen oder Verwendung falscher Pflanzenteile. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass sie verkeimt sind, sodass Infektionen die Folge sein könnten. Darüber hinaus kann es durch falschen Krankheitsbezug zu Fehlanwendungen kommen.

