Velbert: Geschenke auf den letzten Drücker trotz Lockdown

Velbert Die meisten Geschäfte in denen man sonst Geschenke für seine Lieben findet, sind wegen Corona geschlossen. Wo man trotzdem etwas findet

Heiligabend steht vor der Tür und auch wenn es aufgrund von Corona in diesem Jahr zahlreiche Einschränkungen gibt, wollen es sich die Menschen am Feiertag so schön wie möglich machen. Dazu gehören natürlich wie jedes Jahr die festliche Dekoration, ein leckeres Essen und auch Geschenke. Wem noch ein Geschenk für seine Liebsten fehlt, muss nicht in Panik verfallen, denn auch wenn die meisten Einzelhändler zwangsweise geschlossen haben, so gibt es in Velbert trotzdem noch die Möglichkeit in weiterhin auf den letzten Drücker Geschenke zu besorgen.

Waren können abgeholt werden

Viele Velberter Händler bieten einen Abholservice an. Bei Anruf stellen sie Ware bereit, die abgeholt werden kann. Auf der Seite des Stadtmarketing findet sich ein Schaufenster, in dem sich die Händler mit Telefonnummer und Web-Adresse präsentieren.

In Lebensmittelgeschäften

Aber auch in den Lebensmittelgeschäften, die als Läden des täglichen Bedarfs noch geöffnet sind, ist einiges für den Gabentisch zu finden. Die wohl größte Auswahl in der Stadt findet man bei Kaufland in der Friedrichstraße. Von günstigen bis teuren, kleinen und großen Präsenten lässt sich hier eigentlich noch für jeden etwas finden. Wer beispielweise gerne Musik-Alben verschenkt, wird vielleicht in der CD-Abteilung fündig. Für wen CDs nicht mehr zeitgemäß sind, kann aber auch moderne Bluetooth-Boxen zu einem erschwinglichen Preis wählen. Für Konsolen-Zocker, die sich noch nicht direkt die aktuellsten Next-Gen-Konsolen wie die Playstation 5 gesichert haben, lässt sich hier eine gute Auswahl an aktuellen Spielen wie Fifa 21 oder auch das bei vielen heiß ersehnte Cyberpunk 2077 für die PS4 finden.

Nützliches für den Arbeitsplatz

2020 war das Jahr des Home-Office und auch im nächsten Jahr wird das Arbeiten von Zuhause auch bei vielen erstmal weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Ein passendes Geschenk wäre also eventuell etwas für den Arbeitsplatz, beispielsweise ein bequemes Headset.

Schnelle Fotos

Für alle, die an Heiligabend lieber etwas Persönliches unter den Weihnachtsbaum legen möchten, könnte die Fotostation im Geschäft der richtige Anlaufpunkt sein. Hier können Kunden ihre Lieblingsfotos direkt vom Handy per Kabel oder per Bluetooth an der Station direkt ausdrucken und mitnehmen. Passende Fotoalben lassen sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe finden.

Bei Discountern

Aber nicht nur Kaufland hat eine Auswahl an Weihnachtsgeschenke für seine Kunden parat, sondern auch weitere Supermärkte wie beispielweise Aldi. Wie sehr aktuell die Läden des täglichen Bedarfs von der Zwangsschließung der anderen Geschäfte profitieren weiß Aldi-Mitarbeiter Dominik Mager sehr gut: „Durch den Lockdown haben wir natürlich jetzt Vorteil, dass die Kunden nun primär uns aufsuchen.“

Feines Salz für Hobbyköche

Und auch hier lassen sich noch Last-Minute-Geschenke besorgen. Für Hobby-Köche empfiehlt Mager beispielweise das Trüffel Geschenk-Set, das neben Salz auch Öl und Senf aus dem teuren Pilz enthält. Außerdem gibt es in der Nicht-Essens-Abteilung smarte Angebote, beispielsweise in Form von Smartwatches oder auch einem smarten Futternapf, der sich per Smartphone steuern lässt. Darüber hinaus lassen natürlich auch die klassischen Notfall-Geschenke besorgen. Socken kann man ja bekanntlich nie genug von haben und auch Blumen kommen immer gut an.

Blühende Geschenke

Besonders beliebt zur aktuellen Jahreszeit seien beispielsweise Amarylliensträuße, so Yelez Gülsen vom Gartencenter A-Z in der Friedrichstraße. Und in den Drogeriemärkten findet sich auch manch schöner Duft, darüber freuen sich Frauen und Männer.

Bei so viel Auswahl sollte der Bescherung also nichts im Wege stehen. Und wenn nichts mehr geht kann man immer noch auf die obligatorischen Gutscheine zurückgreifen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.

Info:

Auf den allerletzten Drücker können dann auch noch süße Naschereien verschenkt werden. So bietet das Café Langensiepen an allen Feiertagen Leckeres zum Abholen: Heiligabend 9 bis 14.00 Uhr, 1. + 2. Weihnachtstag von 10 bis 15 Uhr und am 27.12 von 10 bis 17 Uhr.