Velbert. Lehrer Thomas ist an Blutkrebs erkrankt. Jetzt mobilisieren Kollegium und Schülerschaft, um möglichst schnell passende Zellen zu finden

Thomas ist Sport- und Techniklehrer an der Gesamtschule Velbert. „Er ist überaus beliebt“, sagt seine Schulleiterin Antje Häusler anerkennend über ihn; ein Lehrer, der von Schülern und Kollegen gleichermaßen gemocht wird. Im Berufsleben organisiert er Arbeitsgemeinschaften und den Ganztag, privat kümmert er sich um seine dreijährigen Zwillinge. Es könnte alles ganz wunderbar sein - doch Thomas ist an Blutkrebs erkrankt. Bereits zum zweiten Mal, nachdem er den Krebs doch eigentlich besiegt hatte. Und seine Schule startet eine beispiellose Aktion für ihn.

Vater von Zwillingen

Vor vier Jahren, als seine Frau mit den Zwillingen hochschwanger war, und Thomas eigentlich das Kinderzimmer einrichten wollte, wurde er erstmals mit der Diagnose Blutkrebs konfrontiert. Bei einer Routineuntersuchung hatte der Arzt auffällige Blutwerte entdeckt. Nach vier Chemoblöcken sind die Blutwerte stabil. Thomas verlässt die Klinik und freut sich mit Zwillingen und Frau auf eine gemeinsame Zukunft. Alles scheint gut, doch Ende November verschlechtern sich seine Blutwerte, der Krebs ist zurück. „Xenia gibt mir die nötige Kraft. Alles hängt an ihr mit zwei kleinen Kindern und einem kranken Mann“, sagt Thomas. Seit vier Wochen liegt er nun schon wieder im Krankenhaus. Inzwischen steht fest: Ohne Stammzelltransplantation kann er nicht überleben. Aber weltweit wurde kein passender Spender gefunden.

Beispielloses Projekt der Gesamtschule

Um ihm zu helfen, stellt die Gesamtschule Velbert ein in ihrer Geschichte beispielloses Projekt auf die Beine: Gemeinsam mit der DKMS, der führenden Registrierungs-Organisation für Stammzellenspender, bittet die Gesamtschule am 17. März auf ihr Schulgelände. „Da kann sich jeder, der älter ist als 17 Jahre, testen lassen“, sagt Schulleiterin Häusler. Ziel ist es, endlich einen Stammzellenspender für den Lehrer zu finden - denn bisher verlief die weltweite Suche im Sande.

Thomas kann ohne Stammzellspende nicht überleben. Foto: DKMS

Zunächst schulintern

Veranstaltung beginnt um zehn Uhr. Dann allerdings zuerst schulintern. Die Schüler und Lehrer, die dazu bereit sind, ihre Stammzellen zu spenden, bekommen einen Informations-Vortrag zu hören, der ihnen alle wichtigen Daten zum Test und einer möglichen Spende vermitteln soll. „Denn es gibt zwei Möglichkeiten zur Spende, falls die richtigen Stammzellen gefunden werden sollten“, erzählt Häusler, die sich seit der Zusammenarbeit mit der DKMS in die Materie eingearbeitet hat.

Abstrich von der Wangenschleimhaut

Vom Vortrag aus geht es für Schüler und Lehrer zum Test. Denn mithilfe eines Abstrichs von der Wangenschleimhaut kann bestimmt werden, ob die getestete Person passende Stammzellen besitzt. „Da jeder einzelne Abstrich samt folgender Untersuchung 35 Euro kostet, sind wir natürlich auf Spenden angewiesen“, sagt Häusler. Das Geld soll zum Teil durch eine parallel durchgeführte Spendenaktion wiederreinkommen, zum Teil auch mit anschließendem Kuchenbüfett und aufgestellten Spendenboxen. Für den Rest kommt die DKMS auf.

Mit mehreren hundert Menschen wird gerechnet

Doch mit der schulinternen Aktion ist es längst nicht getan. Ab 15 Uhr rechnet die Gesamtschule mit mehreren hundert Menschen, die sich mit dem Wattestäbchen den Mund abtupfen lassen. Denn dann werden die Pforten der Gesamtschule für alle spendenbereiten Menschen geöffnet. So können alle, die sich gerne als Stammzellenspender registrieren lassen wollen, in der Pausenhalle den Abstrich durchführen lassen. Die Öffentlichkeit wird mit eingespannt. „Das Besondere dabei“, erzählt Häusler, sei die Tatsache, dass „das Personal aus zwanzig vorher geschulten Lehrkräften unserer Gesamtschule bestehen wird“.

Es ist diese allgemeine Anteilnahme und Mentalität des Anpackens, die dieser Tage in der Schule herrscht. „Wir sind auch besonders dankbar, dass Bürgermeister Dirk Lukrafka spontan die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hat“, sagt Häusler. Zudem habe etwa die Druckerei der Stadt kostenlos Flugblätter gedruckt, die die in der Stadt über die Spendenmöglichkeit aufklären sollen. Die Schule schickte umgehend nach Bekanntwerden der Aktion Elternbriefe los, Schüler rufen über die sozialen Medien zur Spende auf. Die Schule scheint über die Tragödie zusammenzurücken. Und trotzdem ist das Einzige, was zählt, einen Stammzellenspender für Thomas zu finden. Sportlehrer. Ganztagskoordinator. Familienvater.