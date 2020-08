Velbert: Gasflasche in Dachdeckerbetrieb explodiert

Velbert. Nach dem Brand in einem Unterstand kam es zu der Explosion der Gasflasche. Anwohner im Velberter Norden wurden aus dem Schlaf gerissen.

Nach der Verpuffung an der Siemensstraße am Mittwoch (5. August) hat am frühen Donnerstagmorgen (6. August) erneut ein lauter Knall den Velberter Norden erschüttert. Ursache war der Brand eines hölzernen Unterstandes für Gasflaschen auf dem Gelände eines Dachdeckerbetriebes an der Werdener Straße. Aufgrund der Hitzeeinwirkung kam es zum lautstarken Zerknall einer Gasflasche.

Die Feuerwehr, die um kurz vor fünf Uhr alarmiert worden war, rückte mit der hauptamtlichen Wache und zwei freiwilligen Löschzügen aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte der Eigentümer, das angrenzende Gebäude mit einem Wasserschlauch vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle

Mit zwei C-Rohren brachten die unter Atemschutz vorgehenden Trupps das Feuer schnell unter Kontrolle, wobei der Unterstand jedoch schon ein Raub der Flammen und vollständig zerstört worden war. Ebenfalls geborsten war unter der Flammenbeaufschlagung ein Benzinkanister, außerdem hatte eine weitere Gasflasche ihren Inhalt abgeblasen. Die übrigen Flaschen wurden zur Abkühlung in einem Wasserbad gelagert.

Polizei hat Ermittlungen ausgenommen

Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.