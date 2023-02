Velbert: Fußgruppen und Wagen für Rosenmontagszug gesucht

In diesem Jahr wird es wieder einen Rosenmontagszug durch Velbert geben.

Velbert. An Rosenmontag wird es wieder einen Zug durch Velbert geben. Wer mit einer Fußgruppe oder einem Wagen teilnehmen möchte, kann sich noch melden.

Nach der langen Coronapause können die Narren in diesem Jahr endlich wieder richtig feiern. Und am Rosenmontag, 20. Februar, wird es wieder einen Jeckenzug durch die Velberter Innenstadt geben. Der wird um 14.11 Uhr losrollen.

Imbiss- und Getränkestand

Dazu werden noch weitere Zugteilnehmer gesucht. Wer noch am Umzug mit einer Fußgruppe oder einem Wagen teilnehmen möchte, kann sich gerne direkt an den Festausschuss Velberter Karneval melden über die E-Mailadresse rosenmontag@festauschussvelbert.de. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich das Wurfmaterial muss bezahlt werden. Ebenfalls ist es noch möglich einen Getränke- oder Imbissstand am Rand der Zugstrecke zu betreiben, auch hier kann sich bei Interesse über die genannte E-Mailadresse gemeldet werden.

