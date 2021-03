Velbert: Fußgängerin starb noch an der Unfallstelle

Velbert. Eine Frau hat am Mittwochmittag bei einem Unfall auf der Rheinlandstraße an einem Fußgängerüberweg tödliche Verletzungen erlitten.

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Mittwochmittag einen Fußgängerin dem Überweg an der Rheinlandstraße von einem LKW erfasst und tödlich verletzt worden.

Nach dem Stand erster Ermittlungen der Velberter Polizei ist der Fahrer eines 26 Tonnen schweren Lastwagens für Containertransporte auf der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. An der Kreuzung mit der Rheinlandstraße (in Höhe Willy-Brandt-Platz) bog er nach rechts in die Rheinlandstraße ein, um diese weiter in Richtung Langenberger Straße zu befahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer Fußgängerin, die die dortige Fußgängerfurt überquerte . Die Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt wurde, dass sie trotz schneller Erstversorgung noch an der Unfallstelle verstarb.

Notfallseelsorger betreut den Fahrer

Der LKW-Fahrer erlitt einen schweren Schock, der die umgehende Betreuung durch einen Notfallseelsorger erforderlich machte. Für die Dauer aller Maßnahmen blieb die Rheinlandstraße, vom Willy-Brandt-Platz bis zur Langenberger Straße, mehrere Stunden lang gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.