Velbert: Fußgängerin (78) bei Unfall schwer verletzt

Velbert. Eine 78-jährige Rentnerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Autofahrer hat die Fußgängerin auf der Straße übersehen

Eine Fußgängerin ist beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, so teilt die Polizei mit, befuhr am Donnerstag, 23. Dezember, gegen 17 Uhr, ein 21 jähriger Velberter mit seinem Renault die Nevigeser Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Kuhlendahler Straße übersah der Renaultfahrer eine 78-jährige Velberterin, die die Straße zu Fuß überqueren wollte.

Das Fahrzeug erfasste die Frau, die daraufhin stürzte und schwer verletzt wurde. Die Velberterin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

