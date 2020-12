Velbert: Fußgänger bei Unfall in Tönisheide schwer verletzt

Velbert. Auf einem Fußgängerüberweg wurde ein Velberter (19) von einem PKW erfasst und zu Boden gerissen. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik

Schwere Verletzung erlitte ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der „Spinnenkreuzung“ in Tönisheide. Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlung fuhr ein 56 jähriger Velberter mit seinem Audi gegen 19.30 Uhr auf der Nevigeser Straße in Fahrtrichtung Neviges. Im Kreuzungsbereich Nevigeser Straße/Kuhlendahler Straße/Wülfrather Straße bog der Audi Fahrer nach links in die Kuhlendahler Straße in Richtung BAB 535 ab.

Unfallstelle wurde gesperrt

Beim Abbiegen stieß der Pkw mit einem 19 jährigen Fußgänger aus Velbert zusammen, der auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn der Kuhlendahler Straße überquerte. Dort kam es zu Kollision, der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden, wobei er schwer verletzt wurde. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.