Velbert führt Stadtgutschein ein – ohne Rabatt

Kurz bevor das Weihnachtsgeschäft in Velbert so richtig losgeht, führt die Politik einen Stadtgutschein ein. Hier erfahren Sie, wann und wo er erhältlich ist, wie er genau funktioniert und wie lange er gültig ist.

Velbert. Um die Kaufkraft in der Velberter Innenstadt zu steigern, führt die Stadt jetzt auch einen Stadtgutschein ein – doch einen Bonus gibt es nicht.

Velberterinnen und Velberter können ab 1. Dezember den sogenannten Stadtgutschein kaufen. Das hat die Velbert Marketing GmbH mitgeteilt. Sie will damit die Kaufkraft in der Innenstadt ankurbeln. Der Stadtgutschein ist im Wert von 10, 25, 50 und 100 Euro verfügbar. Doch er gewährt keinen Rabatt – so wie man das von Stadtgutscheinen anderer Städte kennt.

Die Idee des Velberter Stadtgutscheins: Man kauft ihn nicht für ein spezielles Geschäft, sondern: Er kann bei einer Vielzahl von Gastronomen und Einzelhändlern eingelöst werden. In vielen anderen Städten bekommen Bürgerinnen und Bürger einen Rabatt beim Kauf eines Stadtgutscheins. Erwirbt man zum Beispiel in Oberhausen oder Duisburg einen für 80 Euro, erhält man ihn im Wert von 100 Euro, man gewinnt also 20 Euro.

Der Stadtgutschein ist ab 1. Dezember an der Tourist Information und online erhältlich

Für einen Stadtgutschein in Velbert, für den man 100 Euro bezahlt hat, kann man nur Waren für 100 Euro einkaufen. Arbeitgeber in Velbert haben darüber hinaus die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern einen steuerfreien 44-Euro-Stadtgutschein zukommen zu lassen.

Eine Liste, die Auskunft gibt, wo man den Stadtgutschein konkret einlösen kann, nennt die Velbert Marketing GmbH noch nicht. Es seien Geschäfte aus den Bereichen Freizeit, Sport, Mode, Schuhe, Elektronik, Möbel, Dekoration und Gastronomie dabei. Und zwar in Mitte, Langenberg und Neviges.

Der Stadtgutschein ist in der Tourist Information im Foyer des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums und online auf www.gutschein-velbert.de erhältlich. Das Design kann man individuell gestalten. Nach dem Kauf ist er drei Jahre gültig.

