Velbert: Freies Parken an den Advents-Samstagen

Velbert. An den Adventssamstagen können Autofahrer in den Velberter Innenstädten gratis parken. Das hat der Rat der Stadt beschlossen.

Besonders in der Vorweihnachtszeit werden die Wochenenden gerne für Einkäufe genutzt. Damit diese entspannt erledigt werden können, ist das Parken an den kommenden vier Samstagen (3., 10., 17., und 24. Dezember) auf einigen zentralen Parkplätzen in Velbert-Mitte, -Langenberg und –Neviges ganztägig kostenfrei. Das hat der Rat beschlossen.

Zum Besuch des Velberter Weihnachtsmarktes

In Velbert-Mitte kann an den genannten Samstagen auf dem Rathausplatz sowie im Rathaus-Parkhaus frei geparkt werden. Diese Gelegenheit lässt sich besonders gut mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Platz Am Offers am zweiten und dritten Adventswochenende sowie mit Last-Minute-Einkäufen vor dem Fest verbinden.

Auch in Langenberg und Neviges

In Velbert-Langenberg können an den Samstagen vor Weihnachten Pkw auf dem Parkplatz an der Wateler Mühle kostenfrei parken. Und auf dem Parkplatz Auf der Beek am S-Bahnhof in Velbert-Neviges ist das Parken samstags wie gewohnt zwei Stunden kostenfrei. Hier muss lediglich eine Parkscheibe ausgelegt werden.

