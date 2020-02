Velbert: Frederic Hormuth – zwischen Bullshit und Mundgeruch

Frederic Hormuth bewies fast 100 Besuchern in der Vorburg Schloss Hardenberg, dass Bullshit auf keinen Fall Dünger ist. Bullshit gibt es in der Werbung, in der Politik, im täglichen Leben, einfach überall. Bullshit habe nichts mit Schwachsinn zu tun, „manchmal musst du ablenken.“ Ablenken von den wirklich wichtigen Dingen. Ablenken davon, „dass dein Ego größer ist als du selbst. Bestes Beispiel ist Donald Trump.“

Typisch für „Bullshiter“ sei auch, dass sie keine Pausen machten, ohne Punkt und Komma redeten: „Deshalb rede ich auch durch.“ Doch Hormuth blieb sich darin nicht treu, setzte sich an den Flügel und besang sein Geschwätz von gestern. „Wer hat die Wahrheit? Der Brockhaus, den kennen ja viele gar nicht mehr.“ Über den Klimawandel, Motivationstrainer und der AfD geht es zum Heimatministerium.

Ein Blick in die Menschheitsgeschichte

Was ist Heimat? „Die Frage ist, wie weit man zurück blickt, die Wiege der Menschheit stand ja in Afrika.“ So sind im Grunde alle Menschen in Europa Nachfahren von Wirtschaftsflüchtlingen. „Wenn die Neonazis das alles ernst nehmen würden. Heimat ist da, wo der Nazi sich nicht wohlfühlt. Das Internet ist wie ein Ventilator, es verteilt jeden Mist.“ Der Kabarettist verpackte viele Wahrheiten in witzige Aneinanderreihungen und kam immer wieder darauf, dass dies alle eben Bullshit sei.

Auch am Klavier begeisterte Frederic Hormuth das Publikum. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Aus Überforderung

Bullshit entstehe auch aus Überforderung: „Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl. Vom Jogging her, hatte ich einen guten Lauf.“ Auch der deutsche Sozialstaat sei keiner: Die Menschen, die Hartz4 bekommen, würden zwar als Kunden benannt aber wie Kriminelle behandelt werden. Vom Burnout ging es über Putin noch einmal zu Trump: „Trump ist 360 Grad rund um Bullshit.“

Wie Menschen getäuscht werden

Immer wieder zeigte Hormuth auf, wie die Menschen getäuscht und belogen würden: „Wer einem sagt, dass man aus dem Mund riecht, das ist ein guter Freund.“ Nur bei Ehepaaren sei das anders, sie behielten sich das bis zur Scheidung auf.

„Unterhaltsam und kurzweilig“

Birgit Gast aus Essen hatte Spaß: „Ich kannte den Künstler nicht und finde sehr schön, wie er die Dinge in den Zusammenhang bringt.“ Dass es politisch wurde, wusste sie im Vorfeld, auch, dass Hormuth am Klavier spielt: „Mit Musik kann man immer gut Emotionen übertragen.“ Die gebürtige Nevigeserin war mit Freunden da, darunter die Wahl-Nevigeserin Regina Balzereit-Vogel: „Wenn er am Piano spielt, gefällt es mir besonders, auch die Texte.“ Die Gruppe war sich einig: „Hormuth ist unterhaltsam, kurzweilig...“ Auch darin, dass Hormuth „zwar ausschweift, aber immer wieder zum roten Faden, dem Bullshit, zurückkommt.“ - „Das ist so ähnlich, wie mit der Heimat“, griff Klaus Schaefer die Vorstellung Hormuths auf. Scherzend sprachen sie über Mundgeruch und prosteten sich verbal mit Odol Mundwasser zu.

Velbert Lucy van Kuhl kommt Mit Klavier, Chansons und Kabarett geht es mit Lucy van Kuhl und ihrem Programm „Fliegen mit dir“ am Freitag, 21. Februar, weiter in der Vorburg Schloss Hardenberg. Das Programm ist lustig und „wat fürs Herz“, mit typischen Alltagssituationen und Menschlichem. Karten gibt es für 15 Euro, ermäßigt für sechs Euro, im Vorverkauf auf neanderticket.de oder in deren bekannten Vorverkaufsstellen.

Guerilla-Liken

„Wer heute noch Nahrung zu sich nimmt, ohne sie vorher zu posten, zählt schon zu den Essgestörten“, Frederic Hormuth reihte Themen um Themen aneinander. Eine schöne Beschäftigung sei das Guerilla-Liken: „Ich like was, was du nicht likest. Ich mache mich unberechenbar. Ich surfe sehr weit raus, der Algorithmus wundert sich.“ Dennis Firzlaff war nachhaltig begeistert.

„Fachkräfte fehlen auch in der Politik“

Von unterbeschäftigten Arbeitslosen, ausgedacht von zynischen, unterempathischen Beamten, zog Hormuth weiter zum Fachkräftemangel: Es fehle nicht an Fachkräften, sondern am Anstand, diese gerecht zu bezahlen. „Die Fachkräfte fehlen auch in der Politik.“ Immer wieder applaudierte das Publikum für Hormuths Wahrheiten. Die Lüge habe einen Hang zum Detail und Hormuth warnte eindringlich: „Bullshit ist gefährlich, weil er uns von den wirklich wichtigen Themen ablenkt.“