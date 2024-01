Velbert: Frau wird vor Krankenhaus angefahren

Velbert Die 53-Jährige wurde beim Überqueren der Krankenhaus-Zufahrt von einem Auto touchiert und schwer verletzt. Polizei hat Vermutung zur Ursache.

Eine 53 Jahre alte Frau ist in Velbert vor einem Krankenhaus von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau überquerte gerade die Ein- und Ausfahrt des Parkhauses, aus dem in diesem Moment eine 50-Jährige aus Essen mit ihrem VW fuhr, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste die 50-Jährige mit ihrem Wagen am Freitagnachmittag die Fußgängerin.

Als mögliche Unfall-Ursache vermutete die Polizei schlechte Sicht der Fahrerin aufgrund beschlagener Autoschreiben. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht - ob es sich dabei um das Krankenhaus in Sichtweite handelte, wollte die Polizei auf Anfrage nicht sagen.

(dpa)

