Unbekannte Einbrecher sind in eine Wohnung an der Nevigeser Straße eingedrungen.

Kriminalität Velbert: Frau überrascht Einbrecher in ihrer Wohnung

Velbert. Obwohl die Wohnungsinhaber zu Hause waren, drangen Einbrecher in ihre Räume ein. Eine Frau entdeckte und verscheuchte die Eindringlinge.

Unbekannte Einbrecher haben am Montagabend, 27. Februar, versucht, in eine Wohnung an der Nevigeser Straße einzubrechen.

Die unbekannten Täter versuchten, gegen 20 Uhr, durch die rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam in die Wohnung der Geschädigten einzudringen. Diese befanden sich zur Tatzeit in der Wohnung und wurden durch die Geräusche auf die Tat aufmerksam. Die Bewohnerin überraschte die Einbrecher, die anschließend fliehen konnten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert