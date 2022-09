Velbert: Frau prallt mit Mercedes gegen einen Laternenmast

Foto: Polizei ME

Velbert. Eine Velberterin ist mit ihrem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Die Frau wurde leicht verletzt.

eine 34-jährige Velberterin ist mit ihrem Mercedes am Mittwochvormittag, 14. September, auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Rheinlandstraße geprallt. Die 34-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise.

Auf regennasser Fahrbahn

Gegen 10.35 Uhr fuhr eine 34-jährige Velberterin mit ihrem Mercedes Benz A-Klasse auf der Berliner Straße in Richtung Rheinlandstraße. Sie wollte nach links auf die Rheinlandstraße abzubiegen. Nach eigenen Angaben drehten bei der Anfahrt auf regennasser Fahrbahn die Reifen des Mercedes durch, so dass das Fahrzeug auf den Bordstein geschleudert wurde und dort gegen einen Ampelmast prallte. Die 34-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie nach einer erstmedizinischen Versorgung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Entgegen der Fahrtrichtung

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 34-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache die Berliner Straße entgegen der Fahrtrichtung befuhr und unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich nach links von der Fahrbahn abkam. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl das Fahrzeug als auch der Ampelmast schwer beschädigt. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf circa 10.000 Euro. An den Zufahrtsstraßen zur Kreuzung bildeten sich lange Staus.

Polizei sucht Zeugen

Experten des Verkehrskommissariates haben die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs übernommen und bitten Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, sich mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.

