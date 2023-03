Die Polizei musste einen schweren Unfall in Velbert-Tönisheide aufnehmen.

Polizei Velbert: Frau bei Unfall in Tönisheide schwer verletzt

Tönisheide. Im Kreuzungsbereich Nevigeser Straße / Wülfrather Straße sind Mittwochabend zwei Autos kollidiert.

Eine 38-jährige Frau aus Velbert ist am Mittwochabend, 22. März, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Nevigeser Straße/ Wülfrather Straße in Velbert-Tönisheide schwer verletzt worden.

Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 54-jährige Velberterin mit ihrem Hyundai i10 laut Polizei auf der Nevigeser Straße in Richtung Neviges. Im Kreuzungsbereich zur Wülfrather Straße hielt sie zunächst an der roten Ampel an.

Das sagt die Unfallverursacherin aus Velbert zu den Gründen

Da sie eigenen Angaben zufolge davon ausging, dass die Ampel kurz darauf Grün anzeigen würde, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 38-jährigen Velberterin, die bei Grün den Kreuzungsbereich passieren wollte.

Zur Stationären Behandlung ins Krankenhaus

Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 54-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert