Velbert: Fitnessstudio zieht zur Sparkasse Langenberg

Langenberg. Die Sparkasse in Velbert-Langenberg bleibt noch bis Ende des Jahres geschlossen. Klar ist aber: Sie wird das Gebäude nicht allein beziehen.

Das Hochwasser im Sommer 2021 hat der Sparkassenfiliale am Froweinplatz sehr zugesetzt. Inzwischen laufen die Sanierungsmaßnahmen auf Hochtouren, teilt die Sparkasse HRV mit: Für den Vorstand sei auch „von Anfang an klar“ gewesen, dass das Filialteam wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren soll.

Klar sei allerdings auch gewesen, dass die Sparkasse künftig nur noch einen Teil der ursprünglichen Fläche nutzen möchte: Das Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden habe sich geändert, die Menschen kämen nicht mehr so oft in ihre Filiale wie in früheren Zeiten, heißt es in einer Mitteilung.

Für die freiwerdende Fläche habe die Sparkasse daher nach einem geeigneten Mieter gesucht – und nun auch einen gefunden: Die Fitnesskette „clever fit“ wird dort nach Velbert-Mitte und Neviges einen dritten Standort im Stadtgebiet eröffnen.

Udo Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HRV und Falk Wülfing, Franchisenehmer bei Clever fit, freuen sich auf den Start. Ein konkreter Einzugstermin steht allerdings noch nicht fest. Udo Zimmermann geht aktuell davon aus, dass die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sein werden.

