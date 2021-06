Velbert: Feuerwehreinsatz bei Edeka - CO2 ist ausgetreten

Die Velberter Feuerwehr wurde am Mittwochmorgen zu einem CO2-Einsatz an der Sontumer Straße alarmiert.

Im Edeka-Markt an der Sontumer Straße in Velbert ist in der Nacht zu Mittwoch CO2 ausgetreten. Der Lebensmittelmarkt blieb zunächst geschlossen.

Velbert. Großeinsatz an der Sontumer Straße: Um 5.04 Uhr sind Feuerwehrleute des Bereichs Mitte, der hauptamtlichen Wache, der ABC-Zug Mitte & Langenberg sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Velbert zum Edeka-Lebensmittelmarkt alarmiert. worden. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Anlage ist in dem Gebäude nach Angaben der Velberter Feuerwehr CO2 ausgetreten.

Auch Großventilatoren der Düsseldorfer Feuerwehr kamen an der Sontumer Straße zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Velbert

Keine Menschen verletzt

Nach der Erkundung der Einsatzkräfte wurde die defekte Anlage durch einen Trupp unter Atemschutz abgesperrt und außer Betrieb genommen. Der Markt wurde gelüftet. Durch zwei weitere Trupps unter Atemschutz wurde der Markt umfangreich kontrolliert. Aufgrund der Größe des Gebäudes haben die Velberter die Feuerwehr Düsseldorf mit zwei mobilen Großventilatoren zu der Einsatzstelle gerufen. Der Einsatz der Feuerwehr war nach 2,5 Stunden beendet. Fünf Mitarbeiter wurden durch den Rettungsdienst begutachtet. Eine Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Markt blieb vorerst geschlossen

Der Edeka-Markt blieb am Morgen geschlossen, ob er im Laufe des Tages wieder öffnen wird, stand nach Auskunft eines Mitarbeiters zunächst nicht fest.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert