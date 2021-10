Velbert: Feuerwehr rückt in Neviges zu qualmenden Haus aus

Neviges. Die Feuerwehr rückt am Dienstag, 12. Oktober, zu einem Haus an der Emil-Schniewind-Straße aus. Nachbarn hatten den Notruf gewählt.

Feuerwehr-Einsatz am Dienstag, 12. Oktober, um 13.30 Uhr in der Emil-Schniewind-Straße: Aufmerksame Nachbarn hatten bei einem Wohnhaus starken Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Der hauptamtliche Löschzug, die Löschzüge Neviges und der Rettungsdienst der Feuerwehr Velbert rückten daraufhin an. Unter Atemschutz betrat die Wehr das Wohnhaus, vor der Tür wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht.

Gegenstände standen zu nah am Ofen

Die Feuerwehr rückte am Dienstag in die Emil-Schniewind-Straße aus. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Zur Kontrolle des Kamins wurde die Drehleiter vor dem Gebäude abgestützt, ein weiterer Trupp der Feuerwehr kontrollierte vorsichtshalber das Dach. Zum Glück ist nichts weiter passiert: Nach ersten Erkenntnissen hatten einige Gegenstände heftig gequalmt, die in der Nähe des Ofens gelagert waren. Der Rauch hatte sich durch die hohe Temperatur entwickelt. Die Feuerwehr brachte die qualmenden Sachen nach draußen vor die Tür, das Haus wurde daraufhin gründlich gelüftet. Nach etwa 45 Minuten konnten die erleichterten Hauseigentümer wieder in ihre Wohnung. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Personen wurden keine verletzt. Gegen 14.45 Uhr war die Feuerwehr wieder einsatzbereit auf der Wache.

