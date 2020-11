Velbert: Feuerwehr im Großeinsatz – Spielzeug brannte

Velbert. Brennendes Kinderspielzeug hat in Velbert für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Acht Menschen kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Wegen eines brennenden Spielzeugs in einem Wohnhaus in Velbert sind zahlreiche Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer sei am Samstagvormittag in der dritten Etage des achtgeschossigen Hauses an der Straße Zur Grafenburg entstanden, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Bewohner habe das brennende Spielzeug „weitestgehend“ mit einem Pulverlöscher gelöscht. Wegen des starken Rauches im Treppenhaus seien andere Bewohner aus dem Gebäude geflüchtet. Einige hätten über Beschwerden durch eine mögliche Rauchgasvergiftung geklagt.

Feuerwehr Velbert rückte mit mehreren Rettungswagen an

Die Einsatzkräfte seien deshalb mit einigen Rettungswagen und Notärzten angerückt. Kräfte aus anderen Städten im Kreis Mettmann sowie aus Essen seien zur Unterstützung dazugekommen. Acht Menschen seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Einsatzstelle lag in unmittelbarer Nähe des Klinikum Niederberg (im Hintergrund). Foto: Feuerwehr Velbert

Wie das Spielzeug überhaupt Feuer fangen konnte, werde ermittelt, hieß es. Auch die Höhe des Schadens in dem Wohnhaus war zunächst offen. Die Bewohner konnten bereits gegen Mittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, einige auch das Krankenhaus verlassen. (dpa)