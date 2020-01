Bei einem Brand in Velbert hat die Feuerwehr einen 71-Jährigen tot in seiner Wohnung gefunden. (Symbolfoto)

Einsatz Velbert: Feuerwehr findet toten Mieter (71) in Brandwohnung

Velbert. Die Feuerwehr hat bei einem Einsatz in Velbert einen 71-Jährigen tot in seiner Wohnung gefunden. In der Wohnung hatte es gebrannt.

In Velbert-Neviges hat am frühen Samstagmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Gegen 3.05 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in der Weinbergstraße im Ortsteil Neviges gerufen. Bewohner des Mehrfamilienreihenhauses waren durch ausgelöste Rauchmelder auf einen Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung aufmerksam geworden. Die Bewohner wählten den Notruf und verließen das Gebäude.

Mieter leblos in Brandwohnung gefunden

Die stark verrauchte Erdgeschosswohnung wurde von Feuerwehr unter Atemschutz betreten. Löscharbeiten waren nicht mehr erforderlich, da der vorangegangener Brand im Wohnzimmer zuvor bereits offenbar eigenständig erloschen war. Im stark verrauchten Wohnzimmer wurde jedoch der 71-jährige Mieter der Wohnung leblos aufgefunden. Für den in der Wohnung allein und zurückgezogen lebenden Velberter kam jede Hilfe zu spät. Ein eingesetzter Notarzt konnte nur den Tod des Mannes feststellen.

Die zwei weiteren Hausbewohner, die das Gebäude bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften bereits eigenständig verlassen hatten, wurden wegen möglicher Rauchgasvergiftungen vor Ort nur ambulant betreut. Sie lehnten weitere medizinischen Betreuung und den Transport in ein Krankenhaus ab.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nachdem die Feuerwehr Brandwohnung und das weitere Gebäude vom Brandrauch befreit hatte, übernahm die Polizei ihre Ermittlungen. Der Brandort und der Leichnam wurden beschlagnahmt, weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen veranlasst.

Hinweise auf ein Fremdverschulden am Brand sowie am Tode des 71-Jährigen existieren bisher nicht. (red)