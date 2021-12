Durch das Feuer in der Sauna gab es viel Rauch.

Feuer Velbert: Feuer in Sauna in Nierenhof

Velbert. Ein Saunaofen hat in einem Keller am Gutsweg einen Brand entfacht. Die Velberter Feuerwehr konnte das Feuer in Nierenhof rasch löschen.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Gutsweg in Velbert-Nierenhof ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Anwohner des Hauses blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Gegen 22.55 Uhr bemerkte ein 52-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses Rauchgeruch im Treppenhaus. Er entdeckte das Feuer im Kellergeschoss und versuchte zunächst den Brandort selbstständig zu bekämpfen. Anwohner alarmierten die Feuerwehr Velbert, die stellte eine starke Rauchentwicklung fest, die bereits über die angrenzende Bonsfelder Straße zog. Die Feuerwehr holte vier Menschen aus dem verrauchten Haus.

Die Wehrleute konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand durch einen Ofen einer im Keller eingerichteten Sauna verursacht wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und schätzen den entstandenen Gesamtsachschaden auf circa 25.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Bonsfelder Straße in Richtung Nierenhof als Sammelstelle für die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Velbert genutzt, so dass es zu geringen Verkehrsbehinderungen kam. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten konnte das Mehrfamilienhaus für die unverletzten Bewohner wieder freigegeben werden.

