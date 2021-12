Foto: Polizei ME

Der Kellerbrand am Sonntagabend in Velbert wurde nach ersten Erkenntnissen eines Brandsachverständigen vorsätzlich gelegt.

Brände Velbert: Feuer an Heiligenhauser Straße durch Brandstiftung

Velbert. Das Feuer im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Heiligenhauser Straße in Velbert ist offenbar gelegt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Heiligenhauser Straße am Sonntagabend (12. Dezember) ist vorsätzlich gelegt worden. Dies habe ein externer Brandsachverständiger ermittelt, wie die Velberter Polizei jetzt berichtet. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Wohnungen in Velbert mit Drehleitern evakuiert

Nur mittels eines starken Kräfteaufgebotes der Feuerwehr Velbert sowie weiterer Rettungsmittel aus umliegenden Städten konnte das in Vollbrand stehende Untergeschoss des Hauses am Sonntag schließlich gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung war das Treppenhaus des zweigeschossigen Hauses nicht mehr begehbar gewesen, so dass die Rettungskräfte die Anwohner des Hauses mittels Drehleiter aus ihren Wohnungen evakuieren mussten.

Drei Bewohner erlitten leichte Verletzungen

Drei Bewohner (45, 58 und 84 Jahre alt) mussten mit leichten Verletzungen zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Experten des Fachkommissariates der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandausbruch oder zur Identität des Verursachers tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.

