Velbert: Falsche Handwerker berauben Seniorin

Oft treten Räuber in einer erfundenen Rolle so überzeugend auf, dass sie nach wie vor, vor allem von alleinstehenden Senioren. in die Wohnung gelassen werden (Symbolbild).

Sie behaupteten, Wasserleitungen kontrollieren zu müssen und verschafften sich so den Zugang zu der Wohnung einer Velberter Seniorin.

Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, haben sich falsche Handwerker den Zugang zu einer Wohnung in Velbert-Mitte verschafft und auf diese Weise Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Mieterin, eine 85-jährige Frau, war gegen elf Uhr von einem Arztbesuch zurückgekehrt, als sie vor der Haustür von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Er stellte sich als Heizungsmonteur vor und gab an, in ihrer Wohnung die Wasserleitungen überprüfen zu müssen.

Geschickte Gesprächsführung

Dank seiner geschickten Gesprächsführung erweckte er bei der Seniorin keinen Argwohn, sodass diese den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung ließ. Hier forderte er die Dame auf, diverse Aufgaben auszuführen, um die Leitungen zu überprüfen. Diesen Zeitpunkt nutzte vermutlich ein zweiter Täter, um die Wohnräume der Velberterin nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Erst am Abend stellte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck und Uhren fest und informierte am Folgetag die Polizei. Der falsche Handwerker soll rund 1,70 Meter groß sein, eine stabile Figur haben und etwa 50 Jahre alt sein. Er hat kurze Haare, ein mitteleuropäisches Aussehen und soll zur Tatzeit eine grüne Jacke und eine blaue Jeans getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02051/9466110 zu melden.