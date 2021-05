Velbert: Fahrräder für zehntausende Euro gestohlen

Unbekannte sind in die Räume des Fahrradhändlers eingebrochen.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag ein Fahrradfachgeschäft für E-Bikes am Flandersbacher Weg eingedrungen und haben Fahrräder im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen.

Alarmanlage ausgelöst

Eine Alarmanlage hat den Einbruch an ein Sicherheitsunternehmen gemeldet. Bei einer sofortigen Kontrolle des Objektes stellten die Sicherheitsleute fest, dass sich wahrscheinlich gleich mehrere Täter Zutritt durch eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafft und dann offenbar mindestens zehn hochwertige E-Bikes entwendet hatten. Die Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro wurde dann mit einem noch unbekannten Transportfahrzeug fortgeschafft. Dazu wurde ein Grundstückszaun an einem Feldweg gewaltsam geöffnet, auf welchem von der Polizei Fahrzeugspuren in Richtung Heiligenhaus-Hetterscheidt und A44 gesichert werden konnten.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen.

