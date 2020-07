Velbert: Fahrraddieb nach Flucht durch Gärten gestellt

Velbert. Einen Fahrraddieb hat die Velberter Polizei auf frischer Tat erwischt. Vorausgegangen war eine Flucht durch Gärten und über Zäune.

Nach längerer Flucht konnte die Velberter Polizei jetzt einen Fahrraddieb festnehmen.

Eine Zeugin hatte am Mittwochmittag (2. Juli) verdächtige Geräusche vom rückwärtigen Parkplatz einer Physiotherapiepraxis an der Heiligenhauser Straße gehört. Sie entdeckte dort einen Mann, der sich zuerst nur in verdächtiger Art und Weise an einem verschlossen abgestellten E-Bike eines Bekannten der 27-Jährigen aufhielt. Dann aber verschwand er plötzlich mit dem hochwertigen Elektrofahrrad in Richtung der Straße „Zur Sonnenblume“.

Zeugin alarmierte die Polizei

Danach alarmierte die Zeugin sofort die örtliche Polizei, die unmittelbar mit der Fahndung begannen. Der Fahrraddieb flüchtete mit dem E-Bike in Richtung „Zur Dalbeck“ und weiter in dortige Felder. Hierbei wurde er von weiteren Zeugen gesehen, die beobachteten, dass der Mann mehrfach seine Oberbekleidung wechselte. In einem angrenzenden Waldbereich ließ er das E-Bike dann zurück und flüchtete weiter zu Fuß.

Über diverse Grundstücke

Nach fußläufiger Verfolgung über mehrere Zäune und durch diverse Gärten verschiedener Grundstücke konnte der Gesuchte schließlich in einer unverschlossenen Garage eines Hauses am Orionweg gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dort hatte er noch versucht, sich unter einem dort abgestellten PKW zu verstecken. Der 36-jährige Beschuldigte wurde an das zuständige Kriminalkommissariat übergeben. In seinem Rucksack fand sich neben anderen Werkzeugen auch ein akkubetriebener Winkelschleifer, der zum Diebstahl des E-Bikes benutzt worden war.

Dieb stammt aus Osteuropa

Der aus dem osteuropäischen Ausland stammende Beschuldigte, der in Deutschland aktuell keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach Identitätsfeststellung, Einleitung eines Strafverfahrens und kriminalpolizeilicher Vernehmung, auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft, noch am gleichen Tag wieder aus polizeilichem Gewahrsam entlassen.