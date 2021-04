Velbert: Fahrgast schlägt Busfahrer und flüchtet

Ein Busfahrer der Linie OV6 ist in Velbert von einem zusteigenden Fahrgast geschlagen und verletzt worden. Der Grund für diese Tat ist banal.

Ein Busfahrer der Linie OV 6 ist von einem Fahrgast angegriffen worden, nachdem er dessen Fahrticket nicht als gültig anerkannt hatte. Der Mann war am Samstagnachmittag, 17. April, gegen 17 Uhr an der Haltestelle „EMKA“ an der Langenberger Straße in Velbert-Mitte in den Bus zugestiegen. Nachdem er sein Ticket vorzeigte, stellte der Busfahrer fest, dass dieses keine Gültigkeit mehr besaß. Daraufhin schlug der Fahrgast den Fahrer unvermittelt ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Trotz unmittelbarer Nahverkehrsfahndung konnte die herbeigerufene Polizei den Mann nicht auffinden. Er wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben, mit Vollbart und allgemein südländischem Erscheinungsbild.. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich unter Tel. 02051 / 946 6110 zu melden.