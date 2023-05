Velbert: Fahrbahn wird saniert – A44-Auffahrten gesperrt

Velbert. Die Fahrbahndecken der A44 im Bereich Velbert-Nord werden saniert. Dazu werden die Auffahrten gesperrt und der Verkehr läuft einspurig.

Die Autobahn GmbH saniert sie ab sofort die Deckschicht der A44 in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Tunnel Birth bis kurz hinter der Anschlussstelle Velbert-Langenberg. Die Fahrtrichtungen sind dabei nacheinander betroffen, wobei der Verkehr auf der A44 durchgängig einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird.

Auch Zubringer in Velbert werden gesperrt

Die Bauarbeiten führen jedoch in den verschiedenen Bauabschnitten zu Sperrungen der Auf- und Abfahrten in den Anschlussstellen Velbert-Nord und Velbert-Langenberg. Teilweise wird auch der „Zubringer“ von der A535 zur A44 Fahrtrichtung Heiligenhaus und Düsseldorf beziehungsweise in Fahrtrichtung Essen gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert und führen teilweise über die Autobahn, teilweise über die örtlichen Straßen.

Erster Bauabschnitt hat bereits begonnen

Im ersten Bauabschnitt, der am Montag (4. Mai) begonnen hat und bis voraussichtlich 17. Mai dauert, ist die A44 in Fahrtrichtung Essen-Kupferdreh nach der Auffahrt Velbert-Nord bis Höhe A535 gesperrt; der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn geführt. In der Anschlussstelle Velbert-Langenberg wird zudem die Auffahrt in Fahrtrichtung Essen gesperrt.

