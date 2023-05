Bei der Ferienfreizeit am Baldeneysee sind noch einige Plätze frei.

Kinderfreizeit Velbert: Es gibt noch freie Plätze im Feriencamp am See

Velbert. Das Berufskolleg Bleibergquelle bietet auch in diesem Jahr wieder eine Ferienfreizeit für Kinder aus Velbert am Baldeneysee an.

Es gibt noch einige freie Plätze in einem Feriencamp für Kinder, das das Berufskolleg Bleibergquelle von Montag, 26. Juni bis Freitag, 30. Juni am Baldeneysee anbietet. Kinder, die Lust haben, gemeinsam mit Gleichaltrigen auf Erlebnis- und Entdeckungsreise zu gehen und zwischen 8 und 11 Jahre alt sind, sind herzlich zu diesem Camp eingeladen. Mit vielen anderen Kindern wird es eine Menge Spaß geben. Für die Teilnahme wird eine Spende von mindestens 199 Euro erbeten. Die realen Kosten pro Kind betragen 285 Euro für Unterkunft, Vollverpflegung.

Die Teilnahme für Kinder aus Haushalten im ALG II- , Wohngeld-, BuT-Bezug ist kostenlos. Das Feriencamp wird finanziell unterstützt von der Alfred und Helga Barnhusen Stiftung, der Stiftung Lichtblick, der Stadt Essen und der Stadt Velbert. Die MitarbeiterInnen der Kinderfreizeit setzen sich für Kinder aus Velbert und Essen ein, um ihnen ein spannendes Ferienangebot zu ermöglichen. Und damit sollen auch Eltern entlastet werden.

Dieses Jahr geht es wieder in das Haus Seeblick der Stiftung Lichtblick, in bester Lage direkt am Baldeneysee. Hier gibt es zahlreiche Freizeitbetätigungen für die Kinder. Es stehen zum Beispiel Kanus, Surfbretter und zahlreiche Fahrräder zur Verfügung. Auf dem weitläufigen Gelände können ein Basketballplatz und eine Kletterwand genutzt werden. Spiele, gemeinsame Aktionen – und natürlich Unterkunft und gute Verpflegung – runden das Angebot ab.

Weitere Informationen: Berufskolleg Bleibergquelle, Achim Scholz, Erlebnis-Pädagoge und Leiter des Camps, Kontakt 0162 - 599 64 04 oder info@bkbleibergquelle.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert