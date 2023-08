Velbert erleben: Unsere Kultur-Tipps im September

Velbert. Virtuell ins Forum, Theater auf dem Offersplatz, ein Familienkonzert und Kabarett – das steht kulturell im September in Velbert an.

Das neue Forum ist noch nicht eröffnet und doch ist schon ein Blick ins Innere möglich – wie das geht? Die Kulturloewen haben das renovierte Gebäude im Computerspiel Minecraft nachbauen lassen. Einfach auf www.kulturloewen.de/minecraft registrieren und am 2. September (11 Uhr) bzw. 5. September (18.30 Uhr) online dabei sein. Kenntnisse über das Spiel Minecraft sind nicht relevant.

Offersplatz in Velbert-Mitte wird zur Theaterbühne

Das Theater „Lokstoff“ kommt mit seinem „ImBisswagen“ auf den Offersplatz in Velbert-Mitte. Foto: Neanderland Biennale

Zwei Mal wird auch der Offersplatz zur Bühne: Im Rahmen der Neanderland Biennale ist am 8. September jeweils um 17 und 19.30 Uhr das Theater „Lokstoff“ mit dem Programm „ImBiss der Wahrheit“ zu sehen. Rund um den „ImBisswagen“ der Gruppe geht es weniger um kulinarische Finessen, als um die dramatische Auseinandersetzung mit den spaltenden Tendenzen in der Gesellschaft. Die Veranstaltung findet im Rahmen der neanderland BIENNALE 23 in Kooperation mit den Velberter Kulturloewen statt. Bei schlechtem Wetter ist der Spielort vor der Sparkasse Velbert, Friedrichstr. 181. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.

Familienkonzert in Velbert-Langenberg

Der Kabarettist Stefan Waghubinger trauert in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges den guten Tagen hinterher. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Für Kinder ist das Familienkonzert mit Meike van Bebber & Band am 10. September um 16 Uhr im Bürgerhaus Langenberg gedacht: Josi, ein kleiner Junge aus Brasiliens Regenwald am Amazonas, liebt Musik, und er liebt Fußball. Das größte Fußballstadion steht in Rio de Janeiro und da will Josi unbedingt hin! Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro (9 Euro ermäßigt) bzw. je drei Euro weniger im Vorverkauf.

Kabarett mit Stefan Waghubinger gibt es schließlich am 14. September in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Neviges. Start für „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“, dem dritten Soloprogramm von Waghubinger, ist um 19 Uhr; Karten kosten an der Abendkasse 18 Euro (ermäßigt 9 Euro) bzw, je drei Euro weniger im Vorverkauf.

