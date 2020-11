Velbert erhält 900.000 Euro zur Förderung der Innenstädte

Velbert. Land bewilligt Velbert rund 900.000 um die Folgen von Corona in den Citys abzumildern. Stadt will Ladenlokale anmieten und günstig weitergeben.

Gute Nachrichten aus Düsseldorf: Die Stadt Velbert erhält rund 900.000 Euro Förderzusagen für das „ Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW 2020 “ zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Die Gesamtkosten betragen 983.000 Euro, die Stadt muss 10 Prozent selbst tragen. Der größte Teil der Mittel entfällt auf das Innenstadtzentrum in Mitte (624.000 Euro). für Langenberg gibt es 210.000 Euro, für Neviges 148.000 Euro.

Dank an die Landesregierung

Bürgermeister Dirk Lukrafka ist über diese Botschaft sehr erfreut: „Ich danke der Landesregierung, insbesondere der Ministerin Ina Scharrenbach , für die Förderzusage sowie dem Landtagsabgeordneten Martin Sträßer für seine Unterstützung. Die Förderung wird unsere Zentren nachhaltig stärken und die Folgen der Corona-Pandemie mildern. Ich freue mich vor allem darüber, dass alle drei Stadtbezirke berücksichtigt wurden. Wir werden alles dafür geben, dass deren Zentren gezielt gestärkt werden.“Auch Jörg Ostermann, Beigeordneter und Planungs- und Immobiliendezernent der Stadt Velbert ist äußerst dankbar: „Das sind hervorragende Nachrichten aus der Landeshauptstadt. Wir bedanken uns für das schnelle Handeln und die hohe Flexibilität im Rahmen dieses Förderprogramms.“

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Anmietung leerstehender Ladenlokale

In allen drei Zentren wurden Gelder für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen durch die Stadt und anschließende Untervermietung an neue Nutzer bis zu einer um 80 Prozent reduzierten Miete beantragt. „Wir werden im nächsten Schritt auf die Eigentümer geeigneter leerstehender Ladenlokale zugehen,“ so Bürgermeister Dirk Lukrafka an, „schließlich setzte das Förderprogramm voraus, dass die Eigentümer ihre bisherige Miete um 30 Prozent reduzieren.“

Auch Filialisten können gefördert werden

„Wir würden uns freuen, wenn interessierte Gründer, Inhaber oder Filialisten sich bei der Wirtschaftsförderung melden. Es wird noch ein wenig dauern, bis wir in die Umsetzung gehen können, aber wir kommen dann gerne auf Interessierte zu“, so Jörg Ostermann. „Denkbar sind alle möglichen Nutzungen, die zur Belebung der Innenstadt beitragen. Auch Filialisten sind nicht von der Förderung ausgeschlossen“, erklärt Wilfried Löbbert, Leiter der Wirtschaftsförderung Velbert. Interessierte melden sich bei Stephanie Rulf, 02051 26-2192 oder mit einer E-Mail an stephanie.rulf@velbert.de. Weitere Nachrichten aus Velbert lesen Sie hier.