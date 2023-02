Velbert: Einbrecher stehlen 16 Tablets aus der Gesamtschule

Neviges. Einbrecher stehlen 16 hochwertige Tablets aus der Gesamtschule Velbert-Neviges. Die Geräte standen wegen einer Prüfung in der Aula aufgereiht.

Böse Überraschung für Schülerschaft und Kollegium der Gesamtschule Velbert-Neviges: Bei einem Einbruch schnappten sich die Täter 16 hochwertige Tablets der Marke „Apple“. Die Geräte konnten schnell abtransportiert werden: Wegen einer anstehenden Prüfung am Montagmorgen, 6. Februar, hatten Mitarbeiter der Schule An der Maikammer die Geräte bereits am Freitag, 4. Februar, in der Aula aufgestellt. Am Montagmorgen bemerkten Lehrkräfte dann den Einbruch – und in der Aula waren die Tablets weg.

Bisher keine Spur von den Tätern in Velbert

In der Gesamtschule Velbert-Neviges stand am Montagmorgen, 6. Februar, eine Prüfung an. Daher waren bereits am Freitag, 4. Februar die Tablets in der Aula aufgestellt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Polizei stellte bei ihren Ermittlungen fest, dass eine zur Aula führende Tür eines Verbindungstraktes gewaltsam aufgebrochen worden war. Bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Den Beuteschaden beziffert die Polizei mit mehreren tausend Euro. Wer etwas zu dem Fall sagen kann: Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Velbert jederzeit entgegen unter der Telefonnummer 02051 946-6110.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert