Velbert: Einbrecher schlagen Scheibe mit Gullydeckel ein

Die Polizei musste in der Nacht zu Dienstag zur Schloßstraße in Velbert ausrücken. Dort waren Einbrecher in einen Kiosk eingedrungen.

Velbert. In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in einen Kiosk an der Schloßstraße in Velbert eingebrochen.

In der Nacht zu Dienstag – gegen 2.15 Uhr – sind unbekannte Täter in einen Kiosk an der Schloßstraße in Velbert eingebrochen.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und sah aus dem Fenster drei Männer, die die Glasscheibe eines Kiosks mit einem Gullydeckel eingeschlagen hatten. Nach einer Durchsuchung der Geschäftsräume flüchteten sie mit einem dunkelroten Kleinwagen in Richtung Hefeler Straße.

Bereits am Wochenende war es zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft an der Friedrichstraße gekommen. Auch hier hatten die Täter eine Scheibe eingeworfen.

Weitere Tat in Ratingen: Scheibe von Handyladen eingeworfen

Außerdem wurde die Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr zu einem Mobilfunkgeschäft an der Straße Altes Steinhaus in Ratingen gerufen: Drei Männer hatten dort ebenfalls einen Gullydeckel benutzt, um in das Geschäft einzudringen und Ware zu stehlen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert