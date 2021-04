Velbert: Einbrecher nutzen die Osterfeiertage

Velbert. Polizei registriert Einbrüche in Schulen und in eine Firma. Einbrecher konnten entkommen, Polizei stellt eine Gruppe von Jugendlichen.

Unbekannte haben die Osterfeiertage genutzt, um in Schulen oder Firmengebäude einzubrechen.

TV-Box gestohlen

Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe sind Unbekannte m Zeitraum vom 26. März 2021 bis Ostermontag in die Förderschule der Bergischen Diakonie Aprath eingedrungen. Aus einem Klassenraum stahlen sie eine Apple-TV-Box.

Fensterscheiben eingeworfen

Eine aufmerksame Zeugin hat am Ostermontagnachmittag beobachtet, wie sich eine Gruppe von sechs Jugendlichen Zugang zum Gelände eines leerstehenden Schulgebäudes in der Sontumer Straße in Velbert-Mitte verschafft hat. Dabei haben die drei Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren einen Bauzaun zur Seite geschoben, im Anschluss hat einer der männlichen Jugendlichen nach einem Augenzeugenbericht vor eine Tür getreten. Zudem hat die Zeugin das Klirren von Glas vernommen. Vor Ort wurden mehrere eingeschlagene Fensterscheiben festgestellt. Die Jugendlichen versuchten zu fliehen, konnten aber von den eintreffenden Beamten gestellt werden. Sie wurden zur Polizeiwache Velbert gebracht und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Auf Kettensägen abgesehen

Am Ostersonntag hat ein unbekannter Täter gegen ca. 22.30 Uhr die gläserne Eingangstür Geschäfts für Landtechnik in der Wülfrather Straße in Tönisheide eingeschlagen und ist in die Räume eingedrungen. Der Täter hat versucht, sechs Kettensägen zu stehlen, von denen er zwei am Tatort sowie vier weitere auf der Flucht auf einem angrenzenden Feld zurückließ. Der Inhaber des Betriebes wurde auf den Einbruch aufmerksam und konnte den Einbrecher ein Stück weit verfolgen, bevor er die Polizei informierte. Der Einbrecher entkam aber. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte eine schlanke Statur. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, jederzeit entgegen.